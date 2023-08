Le défenseur le plus cher au monde arrive à City

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Discret sur le marché des transferts par rapport à ses voisins anglais, Manchester City s'apprête à casser sa tirelire pour s'offrir le défenseur le plus cher au monde.

Vainqueur de la Ligue des Champions, Manchester City n'a pas cédé à la panique lors du mercato estival pour se renforcer à tout prix, malgré les départs de Riyad Mahrez et d'İlkay Gündoğan. Alors que Bernardo Silva et Joao Cancelo pourraient quitter le club, les dirigeants anglais restent lucides et conservent leur enveloppe financière pour des coups mûrement réfléchis. Si Mateo Kovačić est arrivé en provenance de Chelsea, c'est pour le moment la seule recrue de l'été. Les rumeurs de transfert ne polluent pas l'atmosphère qui règne à Manchester City. Cependant, en interne, les Skyblues sont en train de finaliser un recrutement d'une envergure exceptionnelle. Selon les informations de Sky Sports News, le triple tenant du titre en Premier League va faire de Joško Gvardiol le défenseur le plus cher au monde très prochainement.

City fait de Gvardiol le défenseur le plus cher de l'histoire

Le média anglais affirme que le joueur croate va passer sa visite médicale à la fin de la semaine. L'officialisation de son arrivée à Manchester City est imminente. Révélation de la Coupe du monde au Qatar, Gvardiol devrait coûter 90 millions d'euros. Une somme qui dépasse celle investie par Manchester United sur Harry Maguire en 2019 qui était jusqu'alors le défenseur le plus onéreux de tous les temps avec un transfert estimé à 87 millions d'euros. La pépite du RB Leipzig va briser ce record et venir constituer avec Ruben Dias, la probable meilleure charnière au monde. Manchester City sera encore une fois candidat pour remporter tous les trophées la saison prochaine. L'apport de Gvardiol n'est pas à négliger. À seulement 21 ans, l'ancien roc du Dinamo Zagreb va découvrir le gratin européen et changer complètement de dimension.