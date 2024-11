Laissé libre, Salah se sent humilié à Liverpool

A quelques mois de la fin de son contrat, Mohamed Salah n’a toujours pas reçu d’offre de la part de Liverpool. L’attaquant des Reds ne comprend pas la gestion de ses dirigeants et ne cache pas sa déception.

Après sa performance du jour, on ne s’attendait pas à voir Mohamed Salah (32 ans) afficher ses états d’âme. L’ailier de Liverpool venait de contribuer à la victoire contre Southampton (2-3) avec un doublé dimanche. Un succès qui permet aux Reds de prendre huit points d’avance sur Manchester City en tête de la Premier League. Les hommes d’Arne Slot avaient de quoi savourer. Mais l’international égyptien n’a pas hésité à tuer l’ambiance en évoquant son avenir.

"We're almost in December, I haven't received any offer to stay at the club, so probably I'm more out than in."



Mo Salah discusses his future at Liverpool with his contract set to expire at the end of this season. pic.twitter.com/LnojfDPR9l