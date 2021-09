Lacazette à City, le PSG provoque un coup de folie

Dans : Premier League.

Par Baptiste Mulatier

Dominateur mais muet contre le Paris Saint-Germain mardi soir, Manchester City n’a plus de doute sur la nécessité de recruter un buteur dès cet hiver. Trois noms sont déjà cochés.

18 tirs, 7 cadrés, une multiplication de centres repoussés par la défense du PSG : Manchester City ne peut qu’avouer la stérilité de sa possession de balle au Parc des Princes (2-0). Certes, les Sky Blues en ont planté six contre le RB Leipzig, et cinq face à Norwich et Arsenal. Mais ils ont aussi bouclé quatre matchs déjà cette saison sans inscrire le moindre but : contre Leicester en finale du Community Shield, contre Tottenham, Southampton et donc le PSG. L’équipe de Pep Guardiola a été muette quatre fois sur les dix premières rencontres de la saison. Beaucoup trop pour l’exigeant tacticien catalan. Surtout que la finale de Ligue des champions où son équipe n’a jamais réussi à percer le verrou de Chelsea lui est restée en travers de la gorge. Dans ce contexte, Don Balon assure que Manchester City va tout faire pour recruter un 9 dès le mois de janvier.

Kane première option, Lacazette et Mertens seconds choix

Pendant trois mois l’été dernier, Harry Kane a été annoncé avec insistance du côté de l’Etihad Stadium. L’international anglais voulait évoluer sous les ordres de Pep Guardiola. Ce dernier a insisté auprès de ses dirigeants pour qu’ils cassent leur tirelire une deuxième fois, après Jack Grealish, recruté déjà 117 ME. Mais le président des Spurs, Daniel Levy, s’est montré absolument intraitable. Demandera-t-il encore 200 ME cet hiver ? C’est fort probable, mais Manchester City va insister à nouveau. Et en cas d’échec, les Sky Blues pensent à deux autres joueurs : Alexandre Lacazette et Dries Mertens. L’attaquant français, en fin de contrat en juin 2022, pourrait partir pour 25 ME dès cet hiver. A 34 ans et également en fin de bail avec le Napoli, le Belge n’a rien d’inaccessible pour le club de Manchester. Le PSG a clairement mis la lumière sur un gros problème du côté de City, qui compte bien le régler rapidement.