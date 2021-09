Lionel Messi au PSG, Leonardo plus intelligent que City

Dans : PSG.

Comme Manchester City, le PSG aurait pu se mordre les doigts au mercato en manquant Lionel Messi.

Le transfert de Lionel Messi au Paris SG, personne ne l’avait vu venir avant que sa prolongation au FC Barcelone n’échoue pour des raisons financières. Même les dirigeants parisiens n’étaient pas forcément prêts pour une telle opportunité. Toutefois, avec l’Emir du Qatar aux manettes, le PSG a su sans problème trouver les fonds pour obtenir un accord avec l’Argentin en à peine trois jours, et enregistrer la recrue la plus prestigieuse de son histoire. Impossible de refaire l’histoire, mais Manchester City et Pep Guardiola doivent certainement se mordre les doigts d’avoir mis, quelques jours plus tôt, le paquet et plus de 100 millions d’euros, pour faire venir Jack Grealish d’Aston Villa.

La patience de Leonardo a payé

Le PSG s’était lui gardé de faire un énorme investissement, attendant comme souvent avec Leonardo de voir ce que la dernière ligne droite du mercato pouvait lui réserver comme opportunité. Une stratégie particulièrement payante sur le coup, mais qui aurait pu devenir très compliquée. En effet, Fabrizio Romano explique que le PSG était chaud bouillant pour faire signer Jordan Henderson, le capitaine de Liverpool.

Le PSG voulait un milieu, Pogba de préférence

« Pour Jordan Henderson, il faut le dire, le PSG oeuvrait en coulisses pour en faire sa grande signature au milieu de terrain. Mais tout ça, c’était avant l’opportunité de faire signer Lionel Messi. Car Lionel Messi, c’était une opportunité, cela n’a jamais été prévu dans le mercato du PSG. Et avant Léo, l’idée était de faire venir un milieu de terrain. Mais pour Pogba, c’était compliqué vu que Manchester United voulait le garder. Le PSG a vu que Henderson n’avait pas d’accord pour prolonger à Liverpool, et ils cherchaient à le faire venir », a livré l’expert du marché des transferts, dans son podcast « Here we go ».

A 31 ans, le capitaine de Liverpool aurait eu pour mission d’augmenter encore le niveau du milieu de terrain. Un secteur où Danilo Pereira ne donne pas satisfaction, et c’était aussi le cas de Ander Herrera cet été, avant que l’Espagnol ne retrouve un bien meilleur niveau en ce début de saison. Bien évidemment, une fois que le dossier Messi est arrivé sur la table, le PSG a rapidement oublié sa priorité du milieu de terrain, préférant se consacrer à l’Argentin, avant de faire venir un latéral gauche en fin de mercato en la personne de Nuno Mendes.