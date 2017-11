La surprise de Pogba a impressionné Manchester United

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Blessé à la cuisse gauche depuis le 12 septembre dernier, Paul Pogba tente de retrouver le groupe de Manchester United le plus tôt possible.

Suite à son opération, le milieu de terrain a effectué sa rééducation seul de son côté, loin du centre d’entraînement des Red Devils. Ce qui explique pourquoi le manager José Mourinho répète qu’il n’a aucune idée de la date du retour du Français. Mais cette semaine, l’ancien joueur de la Juventus Turin est revenu du côté de Carrington. Et visiblement, le staff mancunien ne s’attendait pas à revoir Pogba dans cet état de forme.

« Paul est revenu la semaine dernière et a repris l'entraînement complet. Il est proche d'un retour à la compétition, a confié un membre du club anglais à The Sun. Il a effectué une séance avec les préparateurs physiques qui ont dit qu'il était bien et en bonne forme. Ils étaient impressionnés. » S’il n’est pas convoqué pour le choc face à Chelsea dimanche (17h30) en Premier League, Pogba devrait être disponible après la trêve internationale.