La femme de Thiago Silva s'attaque à Chelsea

Réputé pour ses publications sur les réseaux sociaux, la femme de Thiago Silva n’a pas sa langue dans la poche. Cette fois, Isabelle Silva s’en est pris aux coéquipiers du défenseur central de Chelsea, pointés du doigt pour leur performance lors de la défaite contre Fulham (défaite 2-1) jeudi.

Avec la femme de Thiago Silva, souvent présente dans les tribunes, les acteurs de Chelsea savent qu’ils n’ont pas le droit à l’erreur. Lors de la défaite à domicile contre Manchester City (0-1) en Premier League le 5 janvier dernier, Isabelle Silva n’avait pas apprécié l’hostilité des supporters de Stamford Bridge, d’où son message publiée sur Twitter. « Ne venez pas à Stamford Bridge si vous ne chantez pas. Allez Chelsea », avait-elle écrit sur le réseau social. Rebelotte une semaine plus tard.

If there was a @tsilva3 in attack and one in midfield, with what we already have in defense...💙😢