L’énorme regret de Thierry Henry pour Arsenal

Par Adrien Guyot

La légende des Gunners et de l'Équipe de France a encensé Unai Emery, l’actuel entraîneur d’Aston Villa, et affirme que l’Espagnol aurait pu permettre à Arsenal de gagner des titres si sa direction lui avait donné plus de temps.

Thierry Henry a vidé son sac. L’ancien entraîneur de l'Équipe de France Espoirs, désormais consultant pour la télévision anglaise, s’est montré élogieux envers Unai Emery, l’actuel entraîneur d’Aston Villa. L’entraîneur espagnol a permis à son équipe de se qualifier pour la Ligue des Champions en terminant dans le top 4 en Premier League la saison dernière et ces dernières heures, les Villains ont fait tomber le Bayern Munich (1-0) grâce à un but de la révélation Duran. L’ancienne gloire d’Arsenal a livré son sentiment sur Emery, qui a coaché le club londonien entre 2018 et novembre 2019 avant d’être licencié et remplacé sur le banc par Mikel Arteta. Selon le Français, l’ancien coach du Paris Saint-Germain n’a pas eu suffisamment de temps pour prouver sa valeur et estime qu’il aurait pu améliorer l’équipe sur le long terme si sa direction l’avait laissé quelques mois supplémentaires pour mettre en place ses idées.

Henry regrette le départ d’Unai Emery du banc d’Arsenal

"He's a tactical genius... If we kept him a bit longer, he would have been a success at Arsenal."



Thierry Henry, @Carra23, @MicahRichards and @GuillemBalague have high praise for Unai Emery's tenure at Aston Villa so far 👇 pic.twitter.com/Fs7Q5xBLfg — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 2, 2024

Sur la chaîne CBS, l’ancien meilleur buteur des Bleus a des regrets concernant le départ d’Emery il y a près de cinq ans désormais : «C’est un génie de la tactique. Il fait toujours en sorte que son équipe ait un avantage tactiquement par rapport à l’adversaire parce que c’est comme ça qu’il fonctionne. Nous savons tous ce qu’il a fait en Espagne avec Séville et Villarreal (des sacres en Ligue Europa). Ce n’est pas un manque de respect envers Mikel Arteta qui réalise un travail fantastique ici, mais je pense que si nous l’avions gardé plus longtemps, il aurait connu le succès à Arsenal», a développé Thierry Henry. Ce mercredi, Aston Villa a mis fin à sept années d’invincibilité du Bayern Munich en poules de Ligue des Champions. La dernière fois qu’un tel événement s’est produit, les Allemands s’étaient lourdement inclinés au Parc des Princes en septembre 2017, face au PSG alors entraîné à l’époque par… Unai Emery. Malgré une finale de C3 perdue contre Chelsea en 2019, Emery n’a pas permis aux Gunners de remporter un trophée. Il est en revanche trop tard pour faire machine arrière.