L’Arabie Saoudite dérange, la Premier League va alerter la FIFA

Par Eric Bethsy

Ambitieux dans leur recrutement, les pensionnaires de la Saudi Pro League n’hésitent pas à piocher dans les effectifs anglais. Le phénomène pourrait même se poursuivre après la fermeture du mercato en Europe. Une perspective qui inquiète la Premier League, à tel point qu’elle pense à alerter les instances.

Habituée à dominer le marché des transferts, la Premier League a trouvé un adversaire à sa taille, du moins sur le plan économique. Depuis quelques semaines, les clubs saoudiens profitent de leur puissance financière pour attirer de grands noms. Y compris certains joueurs qui évoluent en Angleterre. La Saudi Pro League a par exemple pillé Liverpool en recrutant Jordan Henderson, Fabinho et Roberto Firmino.

De quoi inquiéter le manager des Reds Jürgen Klopp, d’autant que la fermeture tardive du marché saoudien mettra les Anglais en position inconfortable. « L'influence de l’Arabie Saoudite est massive, a récemment commenté l’Allemand. Le pire est que leur fenêtre de transferts ferme trois semaines plus tard que chez nous. La FIFA et l’UEFA doivent trouver des solutions à cela. »

« C’est peut-être assez similaire à ce qu’il s’était passé quand la Chine a lancé son championnat, a comparé Jürgen Klopp. Il y a eu une ruée vers l’or du même type, et nous voyons maintenant un autre championnat essayer de devenir plus populaire et célèbre. Mais cela reste un peu trop tôt pour avoir une opinion claire. » Contrairement aux précédentes années, lorsque le marché saoudien fermait ses portes le 20 septembre, la dernier délai a été avancé au 7 septembre à la demande de la Fédération saoudienne.

Les Anglais vont trembler pendant six jours

Il n’empêche que la Saudi Pro League pourra encore recruter en Angleterre pendant six jours, sans que les équipes de Premier League puissent remplacer les partants. Selon le Daily Mail, les clubs anglais ont donc décidé d’alerter la FIFA. Aucune démarche n’a été effectuée pour le moment, mais la situation pourrait évoluer dans les semaines à venir. Une chose est sûre, c’est que l’instance internationale ne changera pas les dates pour l’année en cours.