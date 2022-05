Kevin De Bruyne joueur de l'année en Premier League

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

A la veille de la 38e journée de Premier League, décisive pour l'attribution du titre de champion d'Angleterre, Kevin De Bruyne prend déjà un trophée.

Ce dimanche, dans le cadre de la 38e journée de Premier League, Manchester City a l’occasion de conserver son titre de champion d’Angleterre, et pour avoir la certitude de finir de Liverpool, qui a un point de retard, les joueurs de Pep Guardiola doivent battre Aston Villa à l’Etihad et la messe sera dite. A 24 heures de cette journée décisive, la Premier League a annoncé que Kevin de Bruyne, l’international belge de Manchester City, était élu joueur de la saison 2022-20223 et cela pour la deuxième fois consécutive. Lorsqu'il jouait en Allemagne, De Bruyne avait également été titré joueur de l'année en Bundesliga, c'était en 2015.