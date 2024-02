José Mourinho dit oui à un retour à Chelsea

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Le nom de José Mourinho revient avec de plus en plus d’insistance du côté de Chelsea en cas de licenciement de Mauricio Pochettino. Une chose est certaine, le Special One est chaud pour revenir chez les Blues.

Onzième de Premier League, Chelsea n’est clairement pas à une place en adéquation avec les investissements colossaux réalisés depuis deux ans. La position de Mauricio Pochettino est logiquement fragilisée même si en raison des menaces liées au fair-play financier, il ne sera pas simple de casser le contrat de l’ancien entraîneur du PSG, lié aux Blues jusqu’en 2025. Le club londonien devra payer 11 millions d’euros s’il veut virer Mauricio Pochettino, autant dire que la décision ne sera pas si facile à prendre. Mais dans l’éventualité où le technicien argentin serait licencié, un nom revient avec insistance depuis 48 heures : celui de José Mourinho.

Cela relève pour l’instant de la rumeur et du fantasme pour une partie des supporters de Chelsea mais de son côté, l’ancien entraîneur de l’AS Roma prend cette piste très au sérieux. A en croire les informations du Daily Star, José Mourinho est très emballé à l’idée de revenir du côté de Chelsea d’autant plus qu’un retour en Premier League fait partie des options privilégiées par le technicien portugais pour la suite de sa carrière. De plus, la femme et les enfants de José Mourinho vivent toujours à Londres, dans un manoir à quelques centaines de mètres seulement du camp d’entraînement de Chelsea. Consultant pour RMC et ancien milieu défensif de Chelsea, Emmanuel Petit verrait d’un excellent œil un retour de José Mourinho chez les Blues en cours de saison. « J'ai vu des spéculations selon lesquelles Mourinho pourrait venir avec Terry comme assistant. Quand on y pense, cela pourrait être intéressant. Il donnerait du caractère et de la personnalité à l'équipe. Il pourra être l'homme qui viendra réparer le problème » a commenté le consultant, qui valide à 100 % cette piste. La question est maintenant de savoir si l’état-major de Chelsea sera sur la même longueur d’ondes.