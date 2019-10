José Anigo est de retour, dans un club légendaire

Depuis la fin de son aventure à Marseille, José Anigo a tenté de rebondir en Tunisie, où il n’a tenu qu’une poignée de matchs, et a à peine fait mieux en Grèce, avec une saison avec Levadiakos, et un court passage au Panionios. C’est en Angleterre que l’ancien joueur et entraineur de l’OM a désormais décidé de rebondir, puisqu’il occupera le poste de recruteur à Nottingham Forest en D2 anglaise, qui compte deux C1 à son actif.

La formation coachée par Sabri Lamouchi est bien placée pour retrouver l’élite du football anglais avec sa deuxième place actuelle, même si le Championship est encore long et difficile. En tout cas, José Anigo arrive avec le titre de responsable du recrutement à l’international, ce qui lui permettra de visionner les joueurs que le club anglais souhaite recruter. Autre français à poser ses valises à Nottingham, François Modesto, qui devient directeur technique après avoir occupé des fonctions similaires du côté de l’Olympiakos.

📝 Anigo joins as Head of International Recruitment#NFFC are delighted to announce the appointment of Jose Anigo as the club’s Head of International Recruitment. https://t.co/uHL2I5hX3G