Jim Ratcliffe rachète 25% de Man Utd pour 1,4 milliard d'euros

Par Claude Dautel

En pleine tempête sportive, Manchester United a officialisé ce 24 décembre l'achat par Sir Jim Ratcliffe du rachat de 25% de son capital pour un montant proche de 1,4 milliard d'euros. Ce dernier devient le responsable opérationnel du club anglais.

Les supporters des Red Devils attendaient cela depuis mois, mais à la veille de Noël c'est désormais officiel, la famille Glazer a accepté de céder 25% de Manchester United au milliardaire anglais. Déjà propriétaire de l'OGC Nice via Ineos, Sir Jim Ratcliffe s'est offert un quart du club anglais pour 1,4 milliard d'euros. Cela faisait treize mois que cette opération de vente était dans les tuyaux, l'homme d'affaires anglais ayant longtemps été en concurrence avec le Qatar. En contrepartie, et même s'il n'est pas majoritaire, c'est bien Jim Ratcliffe qui sera aux commandes du club anglais comme le précise l'accord.

Manchester United reaches agreement for Sir Jim Ratcliffe, Chairman of INEOS, to acquire up to a 25% shareholding in the Company.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 24, 2023

Le communiqué publié par Manchester United détaille l'investissement de Sir Jim Ratcliffe, qui doit encore être validé par la Premier League. « Manchester United a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord en vertu duquel le président d'INEOS, Sir Jim Ratcliffe, acquiert 25% des actions de classe B de Manchester United et jusqu'à 25 pour cent des actions de classe A de Manchester United et fournira 300 millions de dollars supplémentaires destinés à permettre de futurs investissements dans Old Trafford. Dans le cadre de la transaction, INEOS a accepté une demande du conseil d'administration de se voir déléguer la responsabilité de la gestion des opérations de football du club. Cela inclura tous les aspects des opérations et des académies de football masculin et féminin, ainsi que deux sièges au conseil d'administration de Manchester United PLC et au conseil d'administration du Manchester United Football Club. L'ambition commune est de créer une opération de football de classe mondiale en s'appuyant sur les nombreux atouts existants du Club, y compris les performances hors-terrain dont il continue de bénéficier », précisent les Red Devils.