Israël/Palestine ‍: Le foot anglais menacé ‍?

L'Angleterre s'apprête à rendre hommage aux victimes israéliennes des récentes attaques, à l'occasion de son match face à l'Australie ce vendredi. Mais des menaces planent sur la reprise du championnat selon un journaliste qatari.

The Guardian l’affirme, l’Angleterre se penche ce jeudi sur l’hommage qui sera rendu aux victimes israéliennes de ces derniers jours à l’occasion du match amical face à l’Australie ce vendredi à Wembley. Illuminer l’arche du stade de Londres aux couleurs d'Israël était envisagé, mais la commémoration doit encore être décidée et devrait se faire autour d'une minute de silence avant le match. Dans le pays, on s’étonne que les clubs et la fédération n’aient pas pris la parole à ce sujet depuis les attaques du week-end dernier. Il faut dire qu’il y a aussi des voix discordantes qui s’élèvent dans certains clubs, où la multiplication des hommages aux victimes israéliennes pourrait être mal pris. En effet, Mohammed Al Kaabi, journaliste qatari qui suit de près l’actualité du football, affirme que certains joueurs arabes et musulmans de Premier League penseraient à quitter les terrains anglais s’ils venaient à avoir le sentiment que les victimes du peuple palestinien n’étaient pas respectées.

🚨 Some Muslim and Arab players in the Premier League said that they would leave the field if the victims of the people of Palestine were not respected. pic.twitter.com/u9XSmOIkFN