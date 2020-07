Info : Le TAS désapprouve l’UEFA, Manchester City sauvé !

Dans : Premier League.

Ce lundi 13 juillet, le Tribunal Arbitral du Sport a rendu son verdict suite à la contestation de Manchester City, qui s’était vu infliger deux ans d’interdiction de participer aux coupes d’Europe par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier. Et la formation de Pep Guardiola peut souffler un grand coup puisque le TAS a déclaré Manchester City non-coupable dans son litige contre l’UEFA. La suspension de 2 ans de toutes les compétitions européennes est donc purement et simplement annulée ! Une information capitale pour l’avenir des Citizens, et qui va bien évidemment tout changer dans l’optique du prochain mercato estival du dauphin de Liverpool. En revanche, Manchester City devra tout de même payer une amende de 10 ME.