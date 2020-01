PL : Van Dijk l'admet, Liverpool a une légère avance...

Dans : Premier League.

Irrésistible cette saison avec 21 victoires et 1 nul en 22 matchs de Premier League, Liverpool a enchaîné dimanche en battant son rival Manchester United à Anfield (2-0).

Désormais, les Reds comptent 16 points d’avance sur leur principal poursuivant, le champion en titre Manchester City. Une avance énormissime à cet instant de la saison. Mais il ne faut pas compter sur les joueurs de Jürgen Klopp pour se voir déjà champions d’Angleterre, à l’image d’un Virgil Van Dijk qui refuse de vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, comme il l’a indiqué en conférence de presse avant le match à Wolverhampton jeudi soir.

« Chacun peut avoir son opinion, dire ce qu'il pense de la situation dans laquelle nous sommes en tant que groupe, tout ceux qui sont impliqués à Melwood, nous ne nous emballons pas. Nous ne pouvons pas nier que nous sommes dans une bonne situation, mais cela ne veut rien dire pour l'instant. Espérons que cela voudra dire quelque chose à la fin de la saison. Tout le monde est impliqué. Nous avons un gardien fantastique, les latéraux font leur travail, les milieux et les stars devant, donc c'est quelque chose de collectif » a expliqué Virgil Van Dijk, indiscutablement le Monsieur Plus de cette équipe de Liverpool, qu’il a métamorphosé en défense depuis son transfert record en provenance de Southampton pour 84 ME en janvier 2018.