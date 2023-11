Ineos arrive, le patron de Man Utd quitte le club

La vente de 25% de Manchester United au groupe Inéos se profile puisque Richard Arnold, le CEO des Red Devils va laisser sa place.

Cette fois, cela commence à sérieusement bouger du côté d’Old Trafford où la vente de 25% des parts de Manchester United, détenu par la famille Glazer, se concrétise. Ce mercredi, Sky Sports révèle que Richard Arnold, l’actuel patron du club anglais, va quitter ses fonctions avant la fin de l’année, et que c’est Patrick Stewart qui va le remplacer. Une annonce devrait être faite dans ce sens dans la journée, et cela sera la première étape de ce changement majeur, Sir Jim Ratcliffe ayant accepté de payer près de 1,5 milliard d'euros pour acquérir 25% des Red Devils. Jusqu'à ce jour, Patrick Stewart était le conseiller juridique du club anglais, mais membre du conseil d'administration de Manchester United.

BREAKING: Richard Arnold, the Manchester United Football Club CEO, is to leave the club by the end of the year 🚨 pic.twitter.com/nqjG3P6a8I