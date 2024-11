Haaland à Manchester City, ça devient gênant

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

En crise, Manchester City vient d’enchainer cinq défaites de suite toutes compétitions confondues. Un naufrage pour le champion d’Angleterre, pas aidé par son buteur vedette Erling Haaland.

L’heure est grave à Manchester City, humilié à domicile par Tottenham samedi lors de la 12e journée de Premier League. Balayée 4-0, l’équipe de Pep Guardiola vient d’enchainer trois défaites de suite en championnat et voit Liverpool s'envoler en tête du championnat anglais. Dans cette série terrible pour Manchester City, l’actuel dauphin des Reds ne peut même pas compter sur un grand Erling Haaland pour sauver les meubles. C’est même tout l’inverse car le Norvégien n’a jamais semblé autant en difficulté depuis son arrivée en Angleterre comme le souligne Walid Acherchour sur son compte X. « Le match d’Erling Haaland, faut en discuter. La séquence d’Erling Haaland avec City, faut en discuter » a publié le consultant de RMC et de Winamax.

La presse anglaise tape sur Haaland

La presse anglaise est justement d’accord pour en discuter et ce dimanche, c’est le Daily Mail qui ouvre le dossier Erling Haaland. Comme à son habitude, la presse tabloïd est sans pitié et le Norvégien prend cher. « Sur les sept derniers matchs de Premier League, il a joué les 90 minutes de chacun de ces matches mais n'a marqué que deux buts alors que selon les XG, les buts attendus de Haaland en fonction de ses chances au cours de ces sept matchs étaient de 8,03 » regrette la presse anglaise, qui n’hésite pas à taper sur la superstar de Manchester City. En très grosse difficulté, Pep Guardiola aura assurément besoin d’un grand Haaland pour renverser la vapeur. Cela devient urgent car dimanche prochain, c’est un déplacement à Liverpool qui attend Manchester City. Et l’addition risque d’être salée si le champion d’Angleterre ne relève pas la tête.