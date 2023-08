Guardiola a explosé, l’égoïsme d’Haaland ne passe plus

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Malgré son doublé inscrit sur le terrain de Burnley (0-3) vendredi, Erling Haaland a provoqué la colère de Pep Guardiola. Le manager de Manchester City n’a pas apprécié le comportement de son attaquant auprès de son coéquipier Bernardo Silva.

Peu importe le statut du joueur dans l’équipe, personne à Manchester City n’est à l’abri. Pep Guardiola peut s’en prendre à n’importe qui à tout moment. La preuve ce vendredi lors de la victoire à Burnley pour la reprise de la Premier League. Les Citizens avaient déjà deux buts d’avance à la mi-temps grâce à un doublé de l’inévitable Erling Haaland. Mais cela n’a pas empêché le manager mancunien d’engueuler le Norvégien à la pause ! Le tout sans que l’avant-centre ne bronche.

Quand t'as marqué un doublé, mais que ton coach est quand même pas content 😅#BURMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/PdxM6OKC1v — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 11, 2023

Mais pourquoi Pep Guardiola était-il remonté contre son double buteur du jour ? « C’était à cause de la dernière action (avant la mi-temps, ndlr), quand je me suis un peu énervé parce que Bernardo (Silva) ne m'a pas donné le ballon, a expliqué Erling Haaland au micro de Sky Sports après la rencontre. Donc Guardiola était furieux contre moi. » En effet, le coach de Manchester City n’a pas du tout apprécié le comportement du « Cyborg ».

Guardiola explique sa colère

Le technicien estime que son équipe devait éviter les pertes de balle, alors que l’ancien joueur du Borussia Dortmund, lui, réclamait le ballon sur chaque phase de jeu. « Il veut tout le temps le ballon pour lui, en un contre un : "donne moi le ballon dans la profondeur et je vais me débrouiller", a critiqué l’Espagnol. Mais quand il reste deux minutes, que Kovacic et Rodri perdent le ballon, et qu'Erling le lui demande, Bernardo a eu raison de ne pas le lui donner. » Pas touche à Bernardo Silva, le chouchou de Pep Guardiola qui s’oppose catégoriquement au départ du Portugais cet été.