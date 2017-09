Gros accident pour Agüero aux Pays-Bas, longue absence en vue ?

Profitant d’un jour de congé donné par son club, Sergio Agüero a filé aux Pays-Bas ce jeudi, mais son petit séjour s’est mal terminé. Passé à Amsterdam pour aller à un concert, l’attaquant de Manchester City a ensuite filé dans un taxi pour rejoindre l’aéroport. Le taxi roulait toutefois trop vite et s’est encastré dans un poteau, provoquant trois blessés, dont l’Argentin. Ce dernier souffrirait des cotes selon la presse argentine, et il sera examiné ce vendredi par les médecins de Manchester City. Agüero pourrait manquer les deux prochains mois de compétition.

Accident scene after crash in #Amsterdam of taxi which carried Sergio #Agüero | #ManchesterCity #manc #SergioAgüero pic.twitter.com/9KJDZW0voU