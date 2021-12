Gagner la Ligue des Champions et perdre 173 millions d'euros, l’exploit de Chelsea

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

Malgré sa victoire en finale de la Ligue des Champions contre Manchester City, Chelsea a bouclé la saison 2020-2021 dans le rouge avec de sacrées pertes financières…

Remporter la Ligue des Champions n’est pas toujours synonyme de richesse. Et Chelsea en est le parfait exemple. Puisqu’au terme du dernier exercice, le club londonien a enregistré un déficit de 173,5 millions d'euros. Comment cela est possible quand on sait que les Blues ont réalisé une saison presque parfaite sous les ordres de Thomas Tuchel, avec notamment une victoire en Ligue des Champions ? Ce trou s’explique par plusieurs raisons. Outre la crise du Covid-19, qui a freiné les recettes de la billetterie à cause des matchs à huis clos pendant plusieurs mois, Chelsea n’a pas vraiment eu une balance positive sur le mercato. Puisque Chelsea a dépensé 130,9 millions d’euros lors des marchés de la saison passée, avec notamment le transfert XXL de Romelu Lukaku. En contrepartie, le club de Premier League n’a empoché que 123,7 ME avec des ventes, auxquelles pourraient s'ajouter des bonus de 19,6 ME.

Roman Abramovitch en pompier de service

Malgré tout, Chelsea a quand même pu augmenter son chiffre d'affaires, en passant de 462,4 millions à 496,9 ME. Grâce aux 113 ME glanés lors du succès en Ligue des Champions, mais aussi avec la hausse des droits télévisés du championnat anglais. Mais ce n’est pas pour autant que Chelsea se porte bien. Car avec le déficit affiché la saison passée et le risque d’une nouvelle période à huis clos à cause de la vague Omicron, les Blues pourraient traverser une petite crise économique. Ou pas, puisque Roman Abramovitch, le propriétaire russe, n'hésitera pas à boucher les trous en cas de besoins. Tout cela avec l'intention que son club reste compétitif, et notamment en Ligue des Champions, où Chelsea est toujours en lice pour garder son titre avec un huitième de finale à jouer face au LOSC en février prochain.