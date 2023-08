Frappé et menacé, le capitaine de Newcastle évite le pire

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Après une écrasante victoire contre Aston Villa (5-1) lors de la première journée de Premier League, Newcastle est tombé deux fois de suite. Suite à une défaite, le capitaine des Magpies a même été agressé en pleine rue.

Surprenant quatrième de Premier League la saison passée, Newcastle s'est qualifié pour la Ligue des Champions. Grâce à un mercato très ambitieux, la formation anglaise est une nouvelle fois dans les favoris pour le podium. Mais la saison a mal commencé avec deux défaites, certes contre les cadors Manchester City et ce week-end face à Liverpool après un scénario improbable. Suite à cela, Jamaal Lascelles est parti se remonter le moral avec son petit frère et un ami dans un pub près de Westgate Road. Et c'est là que le capitaine de Newcastle, qui n'a toujours pas disputé la moindre minute de jeu cette saison en Premier League, a été impliqué dans une violente bagarre, selon le Daily Mail. Le joueur de 29 ans a en effet été agressé et menacé.

Jamaal Lascelles au cœur d'une violente bagarre à Newcastle

Le tabloïd anglais rapporte que le défenseur central était présent sur les lieux, au moment d'une vive altercation entre un groupe de 6/8 personnes et son frère, ainsi qu'un de ses amis. Les deux proches de Lascelles ont même dû être pris en charge pas des secouristes après l'intervention de la police, laquelle a réussi à éviter le pire. Le frère du joueur anglais a reçu une bouteille en plein visage tandis que leur ami a été agressé physiquement. Un homme a également menacé Jamaal Lascelles et son frère de leur tirer dessus avec une arme à feu avant que le groupe d'agresseurs ne prenne la fuite. Pour le moment, aucune arrestation n'a été faite, mais une enquête a été ouverte par la police locale de Newcastle.