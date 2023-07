Fabien Barthez de retour à Manchester United

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Pour son premier match amical sous ses nouvelles couleurs, André Onana a choqué les fans de Manchester United avec une position très haute sur le terrain, rappelant un certain Fabian Barthez.

Ce n'était pas un quart de finale de Ligue des Champions mais ce match entre le Real Madrid et Manchester United avait un goût de 2003. Pas parce que Joselu s'est transformé en Ronaldo Nazario avec un magnifique ciseau en fin de rencontre mais en raison du placement curieux d'André Onana pendant toute la rencontre. À l'instar de Fabian Barthez, le portier camerounais était souvent très loin de sa ligne de but, n'hésitant pas à jouer un rôle de libero, pour aider ses défenseurs à relancer le ballon. Un positionnement qui fait souvent peur aux fans ou à l'entraîneur. Le gardien français était coutumier du fait lors de son passage en Angleterre où ses sorties spectaculaires ont marqué les supporters des Red Devils. André Onana s'est visiblement grandement inspiré du champion du monde.

Barthez réincarné en André Onana, Manchester jubile

Lors de cette défaite de Manchester United contre le Real Madrid (2-0) en match amical, André Onana, récemment recruté pour 52,5 millions d'euros, n'a pas pu empêcher les buts de Jude Bellingham et de Joselu mais s'est distingué par un placement très haut sur le terrain. Le journal The Sun a expliqué que plusieurs fans de Manchester ont apprécié le tempérament de l'ancien joueur de l'Inter Milan et qu'ils ont cru que Fabian Barthez était de retour. Malgré la défaite et deux buts encaissés, Onana a réalisé un match convaincant avec des parades et un caractère assumé. Un jeu différent de son prédécesseur David de Gea qui restait souvent collé à sa ligne, ou du moins se positionnait de manière plus classique. Reste à savoir si André Onana réalisera les mêmes performances en Premier League. Erik Ten Hag semble avoir apprécié les sorties de son gardien et pourrait utiliser cela pour créer une nouvelle tactique. Cela n'a pas toujours été le cas, notamment avec la sélection du Cameroun où cela lui a valu une mise à l'écart par son sélectionneur pendant la dernière Coupe du monde.