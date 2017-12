MU : Mourinho jaloux du PSG et de City au mercato

Dans : Premier League, Foot Europeen, PSG.

Déjà relégué à 15 points de Manchester City, leader de Premier League, Manchester United l'a mauvaise. A l’image de son manager José Mourinho.

Ces derniers jours, le Portugais passe son temps à se plaindre. Lorsqu’il ne parle pas du calendrier, le coach des Red Devils adore évoquer la richesse de ses concurrents. Cette fois, Mourinho en a remis une couche sur son rival citizen, sans oublier d’inclure le Paris Saint-Germain dans la liste des clubs autorisés à ne pas respecter le fair-play financier...

« Si vous appartenez à l'un de ces clubs où il n'y a pas de limite, vous achetez ce que vous voulez et il n'y pas de limite, pas de fair-play financier, il n'y a rien, a dénoncé le technicien. Ce que le Paris Saint-Germain a fait cet été avec Neymar et Mbappé, ils ont probablement deux des quatre meilleurs attaquants du monde. Deux en même temps. »

« L’argent fait la différence »

« Et après des joueurs comme Di Maria, Draxler, Pastore, Lucas Moura qui sont des seconds choix, a ajouté The Special One. Donc l'argent fait la différence, mais je vous demande de ne pas mal interpréter mes mots contre mon club ou dire que mon club ne me soutient pas. » Que le PSG se rassure, le Man City de Pep Guardiola était également au menu du jour. « Sans enlever aucun mérite à Manchester City, à Pep et à son staff, évidemment qu'ils méritent beaucoup de crédit pour ce qu'ils sont en train de faire mais Pep est arrivé et avait le gardien de l'Angleterre », a-t-il rappelé en référence à Joe Hart.

Mourinho ne peut pas rivaliser

« Il ne l'aimait pas donc il a acheté le gardien de Barcelone (Bravo). Il avait Zabaleta et Kolarov, deux très bons joueurs mais qui ont plus de 30 ans, il a voulu les remplacer. Il ne l'a pas fait avec deux mais avec trois joueurs. Un de Tottenham (Walker), un de Monaco (Mendy) et un du Real Madrid (Danilo), par exemple. Pouvons-nous acheter six ou sept joueurs en même temps ? Non. Donc c'est difficile », a conclu le pauvre Mourinho, obligé de faire avec le petit budget de MU...