Envahissement d'Old Trafford, Glazer enfume les supporters

Le week-end dernier, le club de Manchester United a touché le fond quand ses supporters, fous de rage, ont forcé l’annulation du choc contre Liverpool en Premier League.

Ce dimanche 2 mai restera gravé dans les mémoires des supporters de MU. En manifestant leur colère devant Old Trafford puis dans l’enceinte mancunienne, les fidèles des Red Devils ont marqué les esprits. Déjà parce qu’ils ont dépassé les bornes en cette période de crise sanitaire. Mais aussi parce qu’à cause de ces incidents, la Premier League a été dans l’obligation de reporter le derby de l’Angleterre entre Man Utd et Liverpool. Mais au fond, tous ces faits ont montré un certain malaise entre les supporters mancuniens et les propriétaires du club. En rejoignant le projet de la Super League européenne le temps de quelques jours, les Glazer ont fini par s’attirer les foudres du public. Mais alors que le départ de la richissime famille américaine a été demandé par les ultras, cela n’est pas vraiment d’actualité. Vu que Joel Glazer continue de parler de l’avenir de MU.

Les Glazer font une annonce

« Vous avez expliqué très clairement pourquoi notre soutien initial à la Superligue européenne vous a laissé un sentiment de colère et de déception. Je tiens à réitérer mes sincères excuses pour les erreurs commises », a notamment expliqué le propriétaire de Manchester United dans une lettre ouverte diffusée sur le site de son club. En sortant du silence, la famille Glazer a donc répondu aux représentants des fans mancuniens, qui ne seront pas tellement écoutés, même si les investisseurs américains vont peut-être trouver une parade. En validant la « nécessité d'un changement », Joel Glazer en a effectivement profité pour annoncer l'accélération des discussions autour de l'acquisition d’actions du club pour les supporters. Une nouveauté qui pourrait calmer les esprits quelques temps, surtout si MU venait à remporter l’Europa League face à Villarreal en fin de saison après avoir validé sa deuxième place en PL.