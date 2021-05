PL : Révolution à MU, les Glazer s’en foutent...

Dans : Premier League.

Alors que la rencontre de Premier League entre Manchester United et Liverpool a été reportée à cause des débordements des supporters mancuniens, la famille Glazer est au coeur de la tempête...

Dimanche, le football anglais a connu une drôle de journée. Puisque le choc opposant Manchester United à Liverpool n’a pas pu avoir lieu. À cause des supporters des Red Devils, qui ont multiplié les protestations autour et à l'intérieur d’Old Trafford avant la rencontre. Depuis plusieurs mois, les fans de United ne valident plus la politique de la famille Glazer. La récente participation de MU au projet de Super League européenne a fini d’agrandir le fossé entre les supporters et les propriétaires. Mais est-ce que cette manifestation des Mancuniens aura une quelconque incidence sur une éventuelle vente de Manchester ? Graeme Souness n’y croit pas une seule seconde.

« Je ne pense pas que cela aura un impact sur leurs pensées »

« Je ne pense pas que cette manifestation aura un impact sur la famille Glazer. Depuis le départ à la retraite de Fergie, ils ont donné aux managers successifs plus d'un milliard de livres sur le mercato. Ce sont des gens d’affaires sérieux, je ne pense pas que cela aura un impact sur leurs pensées. Nous vivons dans un pays où la manifestation est autorisée. Mais si vous pensez que vous pouvez exercer une pression sérieuse sur des hommes d'affaires qui vivent à 3 000 kilomètres de Manchester, pour que cela les conduise à accepter une offre de vente à prix réduit pour United, cela ne se produira pas. Ils ont risqué des choses pour acheter Manchester United, ils ont mis une fortune dans le club. Ce n’est que depuis l’arrêt de Fergie que les succès se sont arrêtés et je pense que cela irrite les supporters. Les Glazer sont devenus le centre de leur colère. Mais je pense que cette colère est légèrement mal orientée », a lancé, sur Sky Sports, l’ancienne légende de Liverpool, qui se demande comment la crise va passer alors que MU se fait écraser par City dans la course au titre en Premier League.