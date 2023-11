Emiliano Martinez, les Français vont se régaler avec ce but

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Elu meilleur gardien du monde la semaine dernière, Emiliano Martinez ne trompe pourtant personne en Premier League.

S’il a été impeccable pendant la Coupe du monde et décisif pendant la série de tirs au but face à la France, son année n’a clairement pas été incroyable et ses performances avec Aston Villa ne lui ont pas valu de crouler sous les offres cet été. Et cela ne devrait pas s’améliorer tant l’ancien portier d’Arsenal est toujours aussi irrégulier. Il l’a montré ce dimanche lors de la défaite face à Nottingham Forest, où il n’a pu faire que repousser une frappe lointaine dans les airs, ce qui a permis au ballon de retomber dans son but finalement. Une ouverture du score concédée qui fait forcément beaucoup parler, et notamment en France où on se demande comment l’Argentin a pu être mis devant des gardiens comme Thibaut Courtois ou Ederson. Le poids de la Coupe du monde a tout de même ses limites.