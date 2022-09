Elisabeth II : Matchs annulés, l'attitude royale des clubs anglais

Ce jeudi 8 septembre, la Reine Elizabeth II nous quittait. Une disparition qui marque logiquement l'esprit des Britanniques. En Angleterre, aucun match de Premier League n'aura lieu ce week-end.

La fin d'une époque... Jeudi 8 septembre, Elizabeth II a dit un ultime au revoir au peuple britannique. La disparition de la Reine, âgée de 96 ans, laisse un grand vide dans le coeur du Royaume-Uni. Il faut dire qu'Elizabeth régnait depuis le 6 février 1952. Ces dernières heures, on pleure donc logiquement sa disparition de l'autre côté de la Manche, alors que le nouveau roi, son fils Charles III a lui été intronisé. Le monde du football, endeuillé, a d'ailleurs décidé de reporter la 7ème journée de Premier League, qui devait démarrer ce samedi. Du côté des clubs anglais, on préfère en effet se mettre en retrait en hommage à la Reine disparue. Mais pour faire face à ce report non-prévu, les clubs s'organisent pour s'adapter aux pertes éventuelles.

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.