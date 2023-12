EdF: Nkunku, la grosse surprise de l'Euro 2024

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Nkunku est proche de porter enfin le maillot de Chelsea. Le Français, blessé depuis la préparation estivale, est dans le groupe de Pochettino pour le match contre Sheffield samedi. L'Argentin espère utiliser son joueur au plus vite.

Rarement les premiers pas d'un joueur auront suscité autant d'excitation que ceux de Christopher Nkunku avec Chelsea. Le Français, joueur majeur de Bundesliga avec Leipzig, a été recruté 60 millions d'euros par les Blues. Malheureusement, il n'a pas encore joué avec son nouveau club cette saison à cause d'une grosse blessure au genou contractée en août dernier. Nkunku vient seulement de disputer ses premiers entraînements avec Chelsea cette semaine. Suffisant pour lui permettre d'intégrer le groupe de Mauricio Pochettino pour la réception de Sheffield United samedi après-midi. Même s'il est conscient que Nkunku n'est pas totalement prêt, l'Argentin a difficilement caché à la presse son impatience de voir jouer le Français.

A 6 mois pile de l'Euro, Nkunku ne peut plus trainer

« Il peut être intégré. Nous devons maintenant être calmes et tranquilles. Il y aura de la pression sur lui. Il doit évoluer, découvrir la Premier League. C'est une grande motivation pour nous, pour l'équipe et les supporters de voir un joueur qui devrait être important pour nous », a indiqué Pochettino ce vendredi. Le retour rapide d'un tel talent ferait du bien à Chelsea, actuellement 12e de Premier League seulement. Mais, Christopher Nkunku est encore plus pressé que son club avec l'Euro 2024 qui approche à grands pas.

L'ancien parisien était de toutes les listes de Didier Deschamps depuis la dernière Coupe du monde. Mais, pendant son absence, l'Equipe de France a flambé offensivement et les places sont devenues chères. Il n'y aura que 23 appelés dans la liste des Bleus avec déjà Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Ousmane Dembélé bien installés en attaque. A leurs côtés, Marcus Thuram et Kingsley Coman ont marqué des points en club tandis que Randal Kolo Muani est attendu dans une position plus axiale que Nkunku. Le joueur de Chelsea devra donc rapidement marquer les esprits en Angleterre pour espérer aller en Allemagne dans 6 mois. Nkunku avait déjà raté le Mondial 2022 pour une blessure au genou alors que Deschamps l'avait pris dans sa liste des 25 au Qatar.