Cristiano Ronaldo, triste Ballon d'Or de la haine

Par Mehdi Lunay

Si Manchester United n'a pas déchainé les passions pour la qualité de son jeu la saison passée, elle a plutôt déchainé la haine sur les réseaux sociaux. Les deux têtes de turc chez les Red Devils étant Cristiano Ronaldo et Harry Maguire.

Cristiano Ronaldo n'a pas vécu un retour comme il l'espérait à Manchester United. La saison du Portugais a été très éprouvante entre les mauvais résultats comptables de l'équipe, les claques subies face aux gros et les désillusions cinglantes face à des plus faibles adversaires. Une saison en-dessous de tout pour CR7 et ses partenaires qui louperont la prochaine Ligue des champions. Un prétexte idéal pour quitter l'Angleterre selon la star portugaise. S'il fallait trouver d'autres raisons de lui donner raison face à ses dirigeants, Cristiano Ronaldo vient d'acquérir de la matière pour demander exil loin du Royaume.

Ronaldo et Maguire, joueurs les plus insultés d'Angleterre

En effet, un rapport vient d'être publié par l'Ofcom (l'autorité régulatrice des télécommunications au Royaume-Uni) et relayée par la BBC. Il vient recenser les messages sur les réseaux sociaux ayant pour sujet le championnat anglais, les clubs et les joueurs mettant ainsi en évidence les insultes proférées par les internautes. Le moins que l'on puisse dire c'est que Cristiano Ronaldo et son club ont été particulièrement visés.

A new report from Ofcom shows Cristiano Ronaldo and Harry Maguire as the most abused Premier League players on Twitter #mulive [bbc] pic.twitter.com/HKSedz9FSc — utdreport (@utdreport) August 2, 2022

La star portugaise est même en tête du classement des joueurs de Premier League les plus insultés, juste devant son partenaire Harry Maguire. Cette analyse concerne 2,3 millions de tweets dont 60 000 ont été jugés insultants et abusifs. Le Portugais a été particulièrement visé lors de l'annonce de sa signature à Manchester United avec près de 4000 messages abusifs. Harry Maguire a lui été la cible des injures lors de ses excuses après sa mauvaise prestation face à Manchester City. La moitié des abus ne visaient que 12 joueurs parmi lesquels huit de Manchester United. Ce rapport ne porte que sur la première partie de saison mais il met en évidence les dérives de certains suiveurs du championnat anglais, que ce soit vis-à-vis du club mancunien ou de tout autre club.