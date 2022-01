Cristiano Ronaldo menace MU, Pochettino en sauveur

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Panique à Manchester United, où Cristiano Ronaldo met un coup de pression sur le futur président pour changer de coach. Le nom de Mauricio Pochettino revient en première ligne.

Cristiano Ronaldo sait ce qu’il veut pour sa carrière et il ne tergiverse jamais quand il prend une décision. Le Real Madrid, qui l’a vu annoncer son départ le soir d’une victoire en Ligue des Champions, en sait quelque chose. Mais la Juventus également, qui a du laisser CR7 revenir à Manchester United pour boucler la boucle. Du moins c’est ce que l’on pouvait logiquement penser alors que le Portugais va sur ses 37 ans. Mais la forme actuelle des Red Devils ne convient pas du tout au quintuple Ballon d’Or, et le futur président du club anglais s’est pris un énorme coup de pression selon The Mirror.

Le journal britannique annonce que Cristiano Ronaldo fait partie des joueurs qui ne comprennent pas les méthodes et le projet de jeu du nouvel entraineur Ralf Rangnick. Ce dernier, arrivé pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer, n’a pour l’instant pas réussi à inverser la tendance à Old Trafford, et le désaccord avec certains joueurs est particulièrement profond. Mais au 1er février prochain, un changement de taille interviendra dans le club. Ed Woodward quittera officiellement ses fonctions de président, et sera remplacé par Richard Arnold, ancien directeur du marketing du club. Soutenu par le co-propriétaire Joel Glazer, Arnold pourrait bien décider de balayer cette histoire en virant tout simplement Ralf Rangnick, histoire d’éviter un départ de Cristiano Ronaldo en claquant la porte.

Pochettino toujours bien placé !

Pour le moment, le plan initial à Manchester United est de laisser l’équipe à Ralf Rangnick jusqu’à la fin de la saison, et de trouver ensuite un entraineur libre pour remettre les compteurs à zéro. Mais Cristiano Ronaldo n’a pas de temps à perdre, et estime que le changement doit se faire dans les prochaines semaines pour sauver ce qui peut encore l’être, et notamment une place dans le Big Four de la Premier League, qui commence à sérieusement s’éloigner. Trois noms sont fréquemment évoqués pour venir à la tête de Manchester United : Brendan Rodgers, Erik Ten Hag et bien sûr Mauricio Pochettino, actuellement en place au PSG, mais où sa position demeure jugée comme fragile.