Cristiano Ronaldo est sous le choc, attention !

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

La défaite face à Manchester City, après un match totalement raté, a remis la pression sur Ole Gunnar Solskjaer. Le vestiaire de Manchester United serait agacé, et notamment Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo a rendu un grand service à Ole Gunnar Solskjaer en marquant deux buts mercredi dernier en Ligue des champions face à l’Atalanta, CR7 retirant l’énorme pression sur mise sur les épaules du Manchester United après l’humiliation subie face à Liverpool. Cependant, la défaite de samedi dans le derby à Old Trafford, après un match dramatiquement mauvais des Red Devils, a remis Ole Gunnar Solskjaer dans la zone de danger et la presse anglaise est sans pitié avec le coach mancunien. Ce lundi, le Daily Mail évoque même une « révolte » en cours dans le vestiaire, Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo étant au bord de la crise de nerfs. Pour Fernandes, il s’agit surtout d’une incompréhension totale par rapport aux choix tactiques de son coach, l’ancien joueur du Sporting estime ne pas avoir des « consignes claires » de la part Solskjaer, et il ne serait pas le seul à se plaindre de l’absence de stratégie précise de son technicien.

Cristiano Ronaldo choqué par le niveau de Manchester United

Du côté de Cristiano Ronaldo, on a l’impression que le projet vendu pour le faire venir lors du dernier mercato était une vaste invention des dirigeants de Manchester United et CR7 est furieux. « Cristiano Ronaldo était bien conscient, à son retour à Manchester United, que les temps avaient changé depuis 12 ans, mais la star portugaise serait choquée de voir à quel point les normes ont baissé. Sa frustration a de nouveau éclaté contre Manchester City avec son geste sur Kevin De Bruyne, tout cela après avoir échappé à un carton rouge contre Liverpool (...) Il y a aussi un sentiment dans le vestiaire que Solskjaer fait preuve de favoritisme envers certains joueurs et est trop gentil avec l'équipe », explique Chris Wheeler, journaliste pour le tabloïd anglais. Et si Cristiano Ronaldo réclame la tête de Solskjaer, alors ce dernier pourrait vivre des heures difficiles, même si Antonio Conte, la première piste de Manchester United, a rejoint Tottenham. C'est désormais le nom de Brendan Rodgers qui circule du côté d'Old Trafford.