Crash financier à Chelsea, le mercato sera fou

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Chelsea est l'équipe la plus dépensière du monde au mercato sur ces dernières années, mais cela ne paye pas, au propre comme au figuré. Un coup de balai est nécessaire pour sauver la face financièrement.

Après avoir investi plus d’un milliard d’euros uniquement sur les transferts, Todd Boehly ne voit absolument aucun retour sur ses investissements en Angleterre. Pas sur le plan financier bien sûr, mais surtout absolument rien sur le plan sportif, et la défaite face à Liverpool en finale de la Coupe de la Ligue ce dimanche pourrait même finir par coûter son poste à Mauricio Pochettino, qui vient pourtant d’arriver. Mais surtout, le club de Londres est soupçonné d’être dans le viseur du fair-play financier, qui a décidé de frapper ces derniers temps en Premier League, avec notamment Everton qui a été touché.

116 millions d'euros à trouver au mercato

Avec ses dépenses colossales, Chelsea n’a bien évidemment aucun équilibre concret à présenter sur le plan économique, et même les premières grosses ventes réalisées l’été dernier pour compenser ces pertes n’ont rien changé. D’autant que les joueurs à 100 millions d’euros ont continué à poser leurs valises. Résultat, le Telegraph l’annonce, c’est désormais 100 millions de livres sterling, soit environ 116 millions d’euros, que les Blues doivent récupérer au bouclage de l’exercice financier de la saison pour éviter d’être dans le collimateur du gendarme financier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chelsea FC (@chelseafc)

Etant données les grosses déceptions sportives de ces derniers mois, les joueurs de Chelsea ont perdu énormément de leur valeur marchande, mais le board espère se séparer de joueurs prêtés pour limiter la casse et éviter de trop affaiblir une équipe en vendant des titulaires. L’an dernier, Kovacic, Havertz, Mendy, Pulisic, Mount et Ampadu avaient permis à Chelsea de récupérer plus de 100 millions d’euros.

L’été prochain, les noms des futurs partants sont déjà donnés. Lewis Hall va être acheté par Newcastle à l’issue de son prêt, Romelu Lukaku pourrait rester à la Roma ou rejoindre l’Arabie Saoudite, et Ian Maatsen va profiter de sa belle saison avec Dortmund pour être vendu définitivement. Quatre joueurs de l’effectif sont aussi ciblés : Trevoh Chalobah, Armando Borja, Conor Gallagher et Marc Cucurella. Des joueurs achetés souvent à prix d’or et qui ne sont pas jugés importants dans l’effectif actuel. Ils sont en revanche capitaux pour soulager la masse salariale et limiter la casse au moment de faire l’addition chez les Blues.