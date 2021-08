City : Stones prolonge, son salaire est indécent

Dans : Premier League.

Manchester City est décidément en feu sur le marché des transferts. Après la signature de Jack Greaslish en provenance d'Aston Villa pour plus de 100 millions d'euros, le club citizen a officialisé la prolongation de John Stones.

Excellent avec l’Angleterre à l’Euro et auteur d’une superbe saison en 2020-2021, John Stones a officiellement prolongé son contrat jusqu’en juin 2026 en faveur de Manchester City. Et selon les informations recueillies par le journaliste David Ornstein, le salaire du Britannique a été revu à la hausse et va frôler l’indécence puisqu’il percevra désormais 295.000 euros par semaine soit 15,5 millions d’euros par an. Un salaire digne du contrat actuel de Kylian Mbappé au PSG, ce qui ne manquera pas de surprendre les amateurs de football. Mais la puissance financière de la Premier League et de Manchester City rend possible ce genre de folie…