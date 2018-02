City : Guardiola pète un plomb, Aguero se bat, et Will Grigg's on fire

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Il n’y aura pas d’incroyable quadruplé pour Manchester City. Le géant anglais s’est fait surprendre ce lundi soir en Coupe d’Angleterre, avec une défaite 1-0 à Wigan, qui évolue en D3. Dans un match qui a basculé sur le carton rouge directe de Fabian Delph puis le but de l’inénarrable Will Grigg (‘s on fire), les Citizens ont clairement perdu leur sang-froid, eux qui ne sont pas habitués à s’incliner. A la mi-temps, Pep Guardiola s’en est pris à son adversaire direct, coupable selon lui de trop réclamer auprès des arbitres. Les deux coachs se sont vivement répondus dans le couloir menant aux vestiaires, et ce sont les staffs techniques qui ont fini par séparer les deux hommes.

A la fin du match, c’est Sergio Aguero qui a été impliqué dans une dispute, les supporters ayant envahi le terrain et l’attaquant argentin se trouvant un peu trop malmené à son goût. Pas vraiment le charme de la Coupe pour City, qui pensait bien pouvoir continuer sa saison quasiment parfaite à Wigan, et avait en plus aligné une équipe très compétitive pour cette rencontre. La formation de Pep Guardiola va désormais pouvoir se concentrer sur la Premier League, la Ligue des Champions et la Coupe de la Ligue. Autant dire qu’il reste de quoi remonter la pente en beauté.