Chelsea : Un sponsor à 50 millions s’en va avec effet immédiat

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Rarement un grand club anglais et européen n’aura vécu des temps aussi tourmentés que Chelsea actuellement.

La formation de Londres subit le contrecoup de la guerre en Ukraine, avec sa vente forcée annoncée il y a quelques jours. Il faut dire que son propriétaire, l’oligarque russe Roman Abramovitch, est accusé de proximité avec Vladimir Poutine, sous la coupe de qui il a pu faire fortune à l’époque du démantèlement des institutions russes. A l’heure où les sanctions économiques touchent donc tous les organes russes, la simple vente de Chelsea n’est pas suffisante. Les Blues sont désormais sous le contrôle du gouvernement, qui va réguler leurs dépenses, empêcher tout profit, et probablement nuire grandement à sa valeur marchande. Les boutiques du club sont fermées, les moyens pout se déplacer sont drastiquement réduits, la billetterie est fermée pour les rencontres à domicile, le manque à gagner risque d’être énorme. Sans compter le départ immédiat de son principal sponsor, qui veut être retiré du maillot avant le match de ce soir contre Norwich !

🚨 Three want their logo removed from the Chelsea shirt before tonight's match against Norwich.



(Source: @samcunningham) pic.twitter.com/SGo3t2eW5K — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 10, 2022

« Three », opérateur télécom dans le Royaume-Uni, a en effet annoncé son départ avec effet immédiat. La compagnie était présente sur le maillot de Chelsea, avec un design qui avait réussi son coup, puisqu’il avait beaucoup fait parler. L’opérateur se retire donc et s’en est expliqué immédiatement sur ses réseaux. « Nous reconnaissons que cette décision va impacter de nombreux fans de Chelsea qui suivent leur équipe passionnément. Cependant, nous sentons que, étant donné les circonstances, et les sanctions du gouvernement mises en place, c’est la bonne chose à faire que de se retirer », a fait savoir « Three », qui avait encore un peu plus d’un an de contrat avec Chelsea. Le montant de ce deal était annoncé aux alentours de 50 millions d’euros par an tout de même.