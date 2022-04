Chelsea sans Abramovitch, un pouvoir financier incroyable

Dans : Premier League.

Par Nicolas Issner

Ken Griffin, spécialisé dans les fonds d'investissement, est le soutien de poids du grand favori au rachat de Chelsea. Son association avec Dan Gilbert et la famille Ricketts donne un incroyable pouvoir financier aux Blues en cas de rachat.

Les fans de Chelsea n'ont pas de soucis à se faire, ce n'est pas l'argent qui va manquer au futur propriétaire des Blues si les dernières informations se confirment. Près de vingt ans après le rachat du club londonien par Roman Abramovitch, en 2003, c'est un autre propriétaire qui va débarquer chez le champion d'Europe en titre. Et son remplaçant est peut-être déjà connu en la personne de Ken Griffin, multimilliardaire américain. Cet homme de 53 ans et son consortium sont en lice pour s'adjuger les Blues désormais orphelins et handicapés par de lourdes sanctions à la suite des liens étroits entre l'oligarque russe et Vladimir Poutine. Pour lui prêter main forte, Ken Griffin est accompagné de Dan Gilbert, propriétaire des Cavaliers de Cleveland en NBA, et de la famille Ricketts, propriétaire des Chicago Cubs en MLB. Toute richesse confondue, ce consortium pèse à lui seul environ 48 milliards d'euros. D'après The Sun, Ken Griffin a promis de grandes choses aux fans des Blues de Chelsea, troisième de Premier League, en cas d'arrivée à Stamford Bridge. « Si nous sommes sélectionnés, nous validerons la confiance qui nous est accordée pour poursuivre la tradition de victoire de Chelsea tout en offrant aux fans une expérience exceptionnelle le jour du match. Nous aimons tous la compétition et, plus encore, nous aimons gagner. Je suis ravi de m'associer à mes amis et partenaires de longue date, la famille Ricketts et Dan Gilbert, qui ont construit des équipes de championnat légendaires » a révélé le multimilliardaire américain.

Chelsea racheté pour deux ou trois milliards

Ken Griffin + Dan Gilbert



🔹 $50BN+ Net Worth

🔹 All equity no debt £3BN bid

🔹 2nd richest owners behind PIF

🔹 Griffin most expensive house USA



Boehly + Wyss + Goldstein



🔹$10BN+ Net Worth

🔹Wyss 86 + hates Abramovich

🔹Goldstein Tottenham fan

🔹Institutions (Debt + Profits) pic.twitter.com/NLvLJDJHj7 — Tuchels Army (@InfamousChelsea) April 3, 2022

Voici la somme qu'il faudra débourser pour racheter l'ancienne propriété de Roman Abramovitch. La prise d'offres secondaires a été repoussée jusque jeudi par The Raine Group pour espérer atteindre la barre des trois milliards d'euros. Mais cette date pourrait être encore repoussée à la semaine suivante par les courtiers en transaction, sollicités par l'oligarque russe pour trouver un nouvel acheteur. Hormis ce consortium composé de Ken Griffin, de Dan Gilbert et de la famille Ricketts, d'autres candidats sont aussi à la conquête des Blues.C'est le cas d'un autre consortium emmené par l'homme d'affaires américain Todd Boehly et le milliardaire suisse Hansjorg Wyss. Un autre milliardaire américain en la personne de Josh Harris est aussi preneur alors qu'il est déjà co-propriétaire de Crystal Palace. Le Turc Muhsin Bayrak, un magnat de la construction, de l'énergie et des technologies est aussi très proche du dossier. Selon The Sun, le rachat des Blues pourrait ne pas avoir lieu avant fin mai et la fin de saison. La Premier League et le gouvernement britannique, à l'origine des sanctions contre les Blues, doivent donner leur accord au candidat choisi par la banque d'affaire Raine.