Chelsea rattrapé par la Russie, l'addition est énorme

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Roman Abramovitch a beau avoir quitté Chelsea l'an dernier, suite à l'invasion russe en Ukraine, l'ancien propriétaire des Blues pourrait coûter très cher au club anglais.

Le gouvernement anglais n’avait pas tergiversé au moment où Vladimir Poutine a décidé d’entrer en guerre en Ukraine, puisque quelques semaines plus tard Roman Abramovitch, propriétaire de Chelsea, avait été expulsé du pays, étant contraint de laisser son club, racheté finalement par Todd Boehly. Depuis, si l’homme d’affaires américain a multiplié les acquisitions au mercato, les Blues ont du mal à retrouver leur niveau d’antan, même si cela va un peu mieux comme l’on a récemment vu contre Tottenham et Manchester City.

Cependant, Le Monde révèle que dans le cadre de l’enquête intitulée Cyprus Confidentiel, Chelsea pourrait être rattrapé par son passé dans les mains du dirigeant russe, proche de Poutine. Dans des documents censés être confidentiels, mais qui ont été finalement dénichés par des journalistes européens regroupés au sein de The Bureau of Investigative Journalism, on apprend que Roman Abramovitch avait mis en place une caisse noire via des sociétés offshore basées à Chypre, et qu’il n’hésitait pas à taper dedans pour payer des transferts et des commissions.

Hazard et Conte concernés par des virements secrets ?

🚨Secret payments made by Roman Abramovich while he was Chelsea owner raise questions over a number of high-profile transfers – and whether the club was bypassing football’s Financial Fair Play rules



Read more 👇https://t.co/ne4OBtBvNL — The Bureau of Investigative Journalism (@TBIJ) November 15, 2023

Autrement dit, Chelsea avait abusé des règles du fair-play financier mises en place par la Premier League et l’UEFA. Parmi les noms cités dans le dossier Cyprus Confidentiel, on trouve ceux d’Eden Hazard de d’Antonio Conte, dont les représentants auraient touché de grosses sommes d’argent via ce canal occulte et illégal. De même, le transfert de Willian, qui avait donné son accord à Tottenham avant finalement de signer à Chelsea à la dernière seconde, fait l'objet d'une enquête. Tout cela risque évidemment de coûter très cher à Chelsea, même si le propriétaire n’est plus celui qui a commis ce délit. Les médias anglais précisent que du côté de la Premier League, on envisage d’infliger une lourde pénalité aux Blues, et notamment lui retirer des points au classement. De son côté, l'UEFA ne pourra pas rester sans réagir si tout cela est confirmé.