Chelsea ‍: Pochettino viré, une femme veut sa peau

Habituée à faire du buzz sur les réseaux sociaux, et notamment depuis le passage de son mari sous le maillot du Paris Saint-Germain, la femme de Thiago Silva a réclamé le départ de Mauricio Pochettino du côté de Chelsea.

Malgré les centaines de millions d’euros investis sur le marché des transferts depuis quelques saisons, Chelsea n’arrive pas à retrouver son meilleur niveau. Désormais loin des tops clubs anglais, comme Liverpool, Arsenal ou Manchester City, la formation londonienne ne fait même plus partie du gratin européen. Qualifié pour aucune Coupe d’Europe pour la première fois depuis bien longtemps, Chelsea est bien parti pour vivre une autre saison blanche. Il faut dire que ce dimanche, les Blues ont touché le fond. Quatre jours après une grosse déroute sur la pelouse des Reds de Liverpool (1-4), Chelsea a une nouvelle fois subi la foudre par Wolverhampton. Devant ses supporters à Stamford Bridge, le club de Londres s’est effectivement fait humilier. Malgré une ouverture du score de Palmer en début de rencontre, les Blues ont sombré face aux Wolves (2-4). À cause de cette nouvelle défaite, Chelsea est onzième de Premier League, à 13 points du Top 5. Une position loin d’être satisfaisante pour un grand club comme Chelsea.

It’s time to change. If you wait any longer it will be too late 💙💙