Chelsea : Le départ de Sarri à l'étude, Lampard et Zidane ciblés

En grand danger après les deux revers face à Manchester City puis United, Maurizio Sarri voit son avenir être en question actuellement à Chelsea.

Une réunion de cadres du club pourrait provoquer sa destitution prochaine, même si le propriétaire du club n’est pas favorable à une issue aussi radicale et surtout rapide. Mais le Board du club londonien prépare déjà la suite en cas de besoin, et aurait ciblé deux managers pour succéder à l’Italien affirme Sky Sports.

Il s’agit de Frank Lampard, ancienne légende du club et désormais manager à Derby County, et de Zinedine Zidane, qui possède un palmarès et un statut d’entraineur libre qui font rêver Chelsea. Pour le moment, ce sont simplement deux solutions envisagées en cas de changement, mais cela pourrait rapidement devenir très concret si jamais Sarri venait à prendre la porte. Reste à savoir si Lampard voudra quitter un poste où il a été nommé en mai dernier, et surtout si « ZZ » est intéressé par l’idée de reprendre directement du service après son prestigieux mais épuisant passage au Real Madrid.