Chelsea lâche 19 millions pour le successeur de Tuchel

Au lendemain du limogeage express de Thomas Tuchel, qui n’a même pas eu le temps de lancer sa saison, Chelsea s’active déjà pour trouver son remplaçant.

Et le bonheur a été trouvé du côté de Brighton, où Graham Potter devrait quitter son poste pour rejoindre le club londonien. Selon la presse anglaise, tout se met rapidement en place pour que le manager anglais rejoigne les Blues dans les prochaines heures.

No press conference today for Potter as talks are entering into final stages with Chelsea. All parties expect the agreement to be completed in the next hours. 🚨🔵 #CFC



Graham Potter will not speak to the media ahead of #BHAFC’s game at Bournemouth, @AndyNaylorBHAFC reports. pic.twitter.com/AkN33KSObk