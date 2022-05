Chelsea : La première recrue post-Abramovich sera française !

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Plusieurs mois après le début de la procédure, Chelsea a désormais changé de mains et passe sous pavillon américain. Avec de grandes ambitions.

C’est le milliardaire Todd Boehly qui en a désormais la charge, lui qui a promis de gros investissements sur le stade, le recrutement et le développement du club. Inutile de préciser que le dirigeant sera scruté de près dès cet été, avec les premiers achats sur le marché des transferts. Et selon la presse anglaise, la première recrue devrait être française. Chelsea avance en effet sur deux dossiers, affirme The Sun. Les Blues avancent sur le dossier Ousmane Dembélé, qui ne trouve pas d’accord pour prolonger avec le Barça, et ne semble plus faire partie des petits papiers du PSG. Le club londonien compte en profiter pour rafler la mise et compenser le départ considéré comme inévitable de Romelu Lukaku.

Une place en or pour Koundé à Chelsea

Mais il y a un dossier encore plus avancé à Chelsea, c’est celui de Jules Koundé. Après avoir résisté aux tentations l’été dernier, le Français va probablement changer d’air. Le FC Séville est prêt à le laisser partir en cas de grosse offre, et le journaliste Andrew Dillon affirme que l’ancien bordelais est désormais le premier choix du Board des Blues. Avec les départs de Rudiger et Christensen, l’international français est persuadé qu’il peut devenir le patron défensif d’un club aussi prestigieux que Chelsea. Cela même si Séville se montre très gourmand, et demande un montant proche de sa clause libératoire, à savoir 70 millions d’euros. Ce qui pourrait au passage faire le bonheur de Bordeaux, qui a gardé des intérêts sur le futur transfert de Koundé.

En tout cas, pour son ère Boehly, Chelsea se veut ambition, et devrait continuer à perpétuer sa tradition de joueurs français, de Desailly à Anelka, en passant par Leboeuf, Deschamps, Petit, Makelele, Kanté, Giroud ou Kakuta.