Chelsea : Gros coup de pression sur Sarri, il joue son poste

Humilié 6-0 à Manchester City ce dimanche, Chelsea a subi une défaite qui marque les esprits.

L’ampleur du score, la manière dont les Blues ont concédé ce revers sans réagir même quand le résultat était acquis, et la mauvaise passe du club londonien sèment le doute. Une réunion d’urgence s’est tenue au centre d’entrainement entre les joueurs pour tenter de rectifier le tir, mais c’est comme souvent le manager qui pourrait en faire les frais. En effet à l’heure actuelle, Chelsea est en dehors du Big Four et une nouvelle absence de la Ligue des Champions scellerait certainement le sort de Maurizio Sarri.

L’entraineur italien pourrait même rapidement le payer si la tendance ne s’inversait pas rapidement. The Telegraph annonce ainsi que les dirigeants ont donné deux semaines à Sarri pour redresser la barre, sous peine de devoir céder sa place. Seule une victoire finale en Europa League pourrait sauver les meubles, et assurer dans le même temps une place dans la prochaine Ligue des Champions. Chelsea sait ce qu’il lui reste à faire si l’aventure de Maurizio Sarri à Londres ne veut pas déjà prendre fin.