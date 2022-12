Mercato : N'Golo Kanté prolongé, le PSG est dans le coup

Dans : Premier League.

Par Adrien Barbet

Victime de plusieurs pépins physiques cette saison, N'Golo Kanté est dans l'incertitude à Chelsea. Le milieu de terrain français ne dispose que de quelques mois à Londres, avant la fin de son contrat. L'ancien joueur de Caen discute prolongation et utilise le PSG pour faire grimper les enchères.

À 31 ans, N'Golo Kanté est à un tournant de sa carrière. Celui qui a pendant longtemps été considéré comme étant l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, est en train de traverser une période délicate à cause de plusieurs blessures ces dernières saisons. L'ancien joueur de Leicester n'est plus considéré comme indispensable depuis l'arrivée de la nouvelle direction londonienne. Les Blues souhaitent se débarrasser de Kanté et ne veulent pas prolonger le natif de Rueil-Malmaison qui n'a disputé que 2 matchs de Premier League cette saison. Selon les informations de Todo Fichajes, Kanté compte utiliser l'intérêt du PSG pour faire grimper les enchères et faciliter un meilleur choix pour son futur contrat.

Kanté attend patiemment une offre du PSG

L'international français (53 sélections) s'attend à une offre de la part du PSG. Longtemps courtisé par le club de la capitale, Kanté est aujourd'hui disposé à rejoindre Paris. Le milieu de terrain espère également qu'une offre parisienne pourra permettre à d'autres clubs comme le FC Barcelone de s'activer sur le dossier du champion du monde. Al-Nassr a également en tête de formuler une offre à Kanté alors que le contrat du joueur formé à Boulogne expire en juin 2023. Et dans le même temps, The Athletic annonce que Chelsea ne désespère pas de prolonger son contrat, lui qui est toujours considéré comme un joueur emblématique des Blues. Un bel embouteillage qui pourrait permettre à Kanté, malgré des derniers mois bien ternes, de sauver la mise en ce qui concerne son avenir sportif et financier.