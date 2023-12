Chelsea en crise, Pochettino a de folles exigences

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Premier League, Everton a pris le meilleur sur Chelsea. De quoi enfoncer un peu plus les Blues dans la crise, d'autant que le club doit déplorer de nouvelles blessures.

Chelsea a beaucoup fait parler ces derniers mois sur le marché des transferts. Les Blues ont dépensé sans compter pour recruter pléthore de joueurs. Mais la plupart d'entre eux sont des flops. Chelsea enchaine les prestations décevantes et après une année déjà galère, les Londoniens sont bien partis pour pondre de nouveau un exercice chaotique. La nouvelle défaite en Premier League du côté d'Everton ce dimanche plonge Chelsea encore un peu plus dans la crise, le club se retrouvant à la 12e place. Au sortir de la rencontre, marquée aussi par la nouvelle blessure de Reece James, Mauricio Pochettino n'a pu cacher sa frustration, invitant sa direction à recruter encore plus lors du marché des transferts hivernal.

Pochettino n'en a pas encore assez

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chelsea FC (@chelseafc)

Dans des propos rapportés par Fabrizio Romano et Ben Jacobs, l'ancien entraineur du PSG a en effet indiqué sans sourciller : « Je suis vraiment déçu. C’était un match à jouer et à gagner. C'est un problème que nous devons corriger. Nous devons parler et essayer de nous améliorer lors du prochain marché des transferts... si nous ne sommes pas assez agressifs, nous devons analyser et faire quelque chose avec le propriétaire... Je ne dirai pas si je demanderai plus ou moins de joueurs, mais nous avons besoin pour voir si la perception correspond à la réalité. Peut-être devons-nous améliorer notre réalité ». Reste à savoir si Todd Boehly approuvera et continuera ses emplettes sur le marché des transferts, même si cela est encore très loin de porter ses fruits pour les Blues, ombres d'eux-mêmes depuis leur sacre en Ligue des champions en 2021.