Chelsea : C’est mort pour Sarri, Laurent Blanc déboule !

Laurent Blanc apparait depuis quelques heures comme le grand favori pour entrainer Chelsea la saison prochaine.

Toujours officiellement entraineur de Chelsea, Antonio Conte sait qu’on ne compte pas sur lui pour la saison prochaine. Le manager italien attend patiemment de se faire virer, et cherche discrètement un nouveau poste. Depuis plusieurs semaines, le club londonien avait fait de Maurizio Sarri son grand favori, mais après d’âpres négociations avec Naples, Chelsea a refusé de payer une indemnité au club italien pour récupérer son entraineur. La course est donc de nouveau ouverte et le Daily Mail le clame ce vendredi, le grand favori se nomme désormais Laurent Blanc. Le « Président » cherche un club de prestige depuis la fin de son aventure à Paris, et a refusé de nombreuses propositions.

L’idée de relancer Chelsea, absent de la prochaine Ligue des Champions, a de quoi séduire. Pour la 14e fois en 15 ans, un changement de manager se prépare, mais le champion du monde 1998 possède un concurrent inattendu, avec Avram Grant, qui avait mené le club en finale de la Ligue des Champions 2008. L’Israélien aurait comme avantage d’être beaucoup moins cher que Laurent Blanc, alors que le propriétaire Roman Abramovitch, vexé d’avoir vu son visa être refusé par les autorités, rechigne à mettre la main à la poche le futur stade, et les dépenses hors-budget.