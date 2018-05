Chelsea : Privé de visa, Abramovitch retire un milliard !

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Année très chargée pour Roman Abramovitch, le richissime propriétaire russe de Chelsea.

Présent en Suisse en ce mois de mai afin de répondre à des accusations dans un procès pour une dette non réglée de la part de l’une de ses anciennes sociétés, il a eu une mauvaise surprise. A son retour de Suisse, le milliardaire s'est fait rejeter à la frontière, pour la raison que son visa n’était pas renouvelé, et qu’il ne pouvait donc pas rentrer à Londres, où il habite. Une situation qui dure depuis plusieurs semaines et énerve au plus haut point Abramovitch, sur fond de tension diplomatique entre la Grande-Bretagne et la Russie. Celui-ci tente de trouver une parade, puisqu’il est en train de devenir citoyen israélien.

En attendant, la sanction est aussi tombée de son côté. En effet, le propriétaire des Blues a fait savoir par le biais de son club que l’investissement prévu pour la construction du nouveau stade de Chelsea n’était plus à l’ordre du jour. Alors que le club de football avait reçu l’approbation de Londres pour construire un stade flambant neuf à la place de Stamford Bridge, la situation ne serait plus favorable, a fait savoir le club anglais. Roman Abramovitch avait prévu de mettre la main à la poche de 1,14 milliard d’euros, entre la construction et surtout l'agrandissement de la surface avec le rachat de propriétés voisines. Ce ne sera donc pas le cas, et Chelsea devra attendre pour son nouveau stade. Tout comme le Russe attend pour son visa…