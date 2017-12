C. Ligue : Arsenal et City qualifiés pour les demi-finales

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Arsenal et Manchester City se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue, ce mardi soir. Dans le derby londonien, Arsenal a pris le meilleur sur West Ham grâce à Welbeck (1-0). Chez le Leicester de Claude Puel, Manchester City s’est aussi imposé mais aux tirs au but (1-1, 3-4 tab). Bernardo Silva avait ouvert le score, mais Vardy lui a répondu sur pénalty au bout des arrêts de jeu. Aux tirs au but, ce même Vardy et Mahrez ont manqué leur tentative, laissant City poursuivre son chemin.