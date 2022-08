C’est la crise à Man United, les patrons veulent fuir

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

En grande difficulté en Premier League et sur le marché des transferts, Manchester United fait face à la colère de ses supporters. Le public d’Old Trafford réclame un changement de propriétaire depuis plusieurs années. Cela tombe bien, les patrons envisageraient de vendre le club mancunien.

Rien ne va plus à Manchester United. Suite à la nomination du manager Erik ten Hag, la direction ne parvient pas à réaliser le recrutement espéré. Le pensionnaire de Premier League se heurte par exemple au refus de Frenkie de Jong qui refuse de quitter le FC Barcelone. Résultat, sans recrue de haut niveau, les Red Devils passent totalement à côté de leur début de saison. Les Mancuniens, d'abord battus à domicile par Brighton (2-1), viennent de subir une humiliation à Brentford (4-0) samedi dernier.

Pas l’idéal pour convaincre Cristiano Ronaldo de rester. Ni pour calmer les supporters mécontents. Depuis plusieurs années, les fans manifestent leur colère contre la famille Glazer. Les fidèles d’Old Trafford militent pour un changement de propriétaire à travers des chants hostiles, des banderoles ou des marches autour du stade. Autant dire que ces supporters seront ravis d’apprendre que Manchester United pourrait changer de direction. En effet, plusieurs sources britanniques affirment que la famille américaine serait prête à vendre le club pour environ 6 milliards d’euros !

La famille Glazer envisagerait de céder une part minoritaire de Manchester United. Des discussions sur la possibilité de faire appel à un nouvel investisseur ont eu lieu. La famille Glazer n'est pas encore prête à céder le contrôle du club. [@BloombergUK] #MUFC pic.twitter.com/ZIOWEL7oOA — Manchester United (@MUnitedFR) August 17, 2022

A ce prix, l’actuelle lanterne rouge de l’élite anglaise, très populaire dans le monde entier, deviendrait la franchise sportive la plus chère. Reste à savoir si un investisseur accepterait de s’aligner. Selon The Independent, trois consortiums seraient déjà l’affût. On apprend également que la direction tiendrait des réunions avec de potentiels repreneurs depuis mai dernier. Souvent cité, Jim Ratcliffe, patron d’INEOS et de l’OGC Nice, a refusé de commenter l’information. En tout cas, une vente pourrait être conclue d’ici deux ans. A noter que le média Bloomberg, lui, parle plutôt d’une recherche d’un investisseur minoritaire pour Manchester United.