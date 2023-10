Bruno Guimaraes prolonge à Newcastle

Quelques jours après la démonstration de Newcastle face au PSG en Ligue des champions, le club anglais a officialisé la prolongation de contrat de Bruno Guimaraes. L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais est désormais lié jusqu'en 2028 avec les Magpies. Selon Fabrizio Romano, une clause libératoire à 120 millions d'euros aurait été mise dans ce nouveau contrat.

VAMOS! 🇧🇷🤙



We are delighted to announce that Bruno Guimarães has signed a new five-year contract!#BRUNO2028