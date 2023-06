Bernardo Silva en Arabie Saoudite, un transfert historique

Convoité par le Paris Saint-Germain et par le FC Barcelone, le milieu offensif de Manchester City Bernardo Silva pourrait finalement s’exiler. Le quotidien espagnol Marca annonce son possible départ en Arabie Saoudite. Une opération qui risque de marquer le début d’une nouvelle ère.

Il en faudra plus pour alerter l’UEFA. Malgré les départs de stars comme Cristiano Ronaldo et plus récemment Karim Benzema, le président de l’instance Aleksander Ceferin ne craint pas la nouvelle concurrence représentée par l’Arabie Saoudite. Selon lui, la Saudi Pro League, dont le principal argument est évidemment financier, ne peut attirer que des joueurs âgés.

« Acheter des joueurs qui sont presque en fin de carrière, ce n'est pas une politique qui améliorera leur football. Cela ne m'inquiète pas. La Chine a commis la même erreur, rappelait le dirigeant cette semaine au média néerlandais NOS. Les joueurs veulent remporter les meilleures compétitions, et elles sont ici en Europe. Citez-moi un top joueur, au meilleur ou au début de sa carrière et qui va jouer en Arabie Saoudite. »

En effet, jusqu’à maintenant, les clubs saoudiens ne parviennent pas à convaincre des joueurs au top de leur carrière. Mais la situation pourrait bien changer avec Bernardo Silva. Selon le quotidien espagnol Marca, le milieu offensif de Manchester City, seulement âgé de 28 ans, s’apprête à rejoindre un pensionnaire de la Saudi Pro League. Selon le Daily Mail, c'est un contrat de 75 millions d'euros par saison qui l'attend à Al-Hilal. Lui que l’on annonce pourtant dans le viseur du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone, pendant que ses dirigeants tentent de le conserver. De quoi inquiéter le consultant Jamie Carragher.

